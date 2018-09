Miguel Maia renova pelo Sporting... aos 47 anos

Miguel Maia vai continuar a jogar como tinha prometido em entrevista ao DN na semana seguinte a ter-se sagrado campeão nacional pelo clube de Alvalade.



O distribuidor de 47 anos não escondeu a sua satisfação por ter prolongado o vínculo por mais um ano.

"É um orgulho imenso continuar de leão ao peito. Fizemos uma época fantástica ao sermos campeões nacionais passados 23 anos e toda a gente sabe que sou do Sporting de coração. Será mais uma época em que irei dar tudo, com toda a dedicação e devoção para podermos revalidar o título", disse o veterano antes de dirigir umas palavras aos adeptos: "Agradeço todo o apoio que os adeptos me dão. Já era assim quando passei pela primeira vez pelo clube e esse carinho é dado porque todos sabem que sou Sportinguista e que dou tudo em campo. É uma alegria imensa estar com eles", referiu.

A finalizar, Maia explicou o que os adeptos podem aguardar do voleibol leonino na próxima temporada: "Pode-se esperar uma equipa forte, ao exemplo daquilo que aconteceu este ano. Uma equipa trabalhadora e que vai defender as cores do Sporting até ao último ponto ou ao último jogo. É nesse sentido que vamos trabalhar."