A cláusula de rescisão foi fixada em 700 milhões de euros

O avançado Lionel Messi renovou hoje o seu contrato com o FC Barcelona até 2021, anunciou o clube espanhol, quatro meses depois de ter informado que já tinha um acordo com o futebolista argentino nesse sentido.

"O FC Barcelona e o jogador Leo Messi assinaram esta manhã um novo contrato válido até 30 de junho de 2021. A cláusula de rescisão foi fixada em 700 milhões de euros. Desta forma, o craque argentino, de 30 anos, finalizará o seu contrato depois de 17 temporadas na primeira equipa", lê-se em comunicado do clube catalão, cujo vínculo com o argentino expirava em junho de 2018.

A formalização do prolongamento de contrato vem pôr fim às inquietações de sócios e adeptos, que aguardavam este desfecho, sobretudo depois da partida de Neymar para o Paris Saint-Germain, a troco de 222 milhões de euros.

O presidente do FC Barcelona, Jose Maria Bartomeu, contestado por não ter blindado o contrato do brasileiro, foi alegando questões de agenda para justificar a demora na assinatura do novo acordo com o internacional argentino, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

Messi, que chegou às escolas do Barcelona com 13 anos, proveniente do Newell's Old Boys, da Argentina, estreou-se na equipa principal em 16 de novembro de 2003, com apenas 16 anos, num jogo particular com o FC Porto, disputado no Estádio do Dragão. A estreia oficial chegou 11 meses depois, com 17 anos, num 'dérbi' com o Espanyol, em que entrou a substituir o internacional português Deco.

Daí a para cá, a trajetória de Messi no 'Barça' ficou marcada pela conquista de quatro títulos de campeão de Espanha, quatro vitórias na Liga dos Campeões, cinco na Taça do Rei, sete na Supertaça de Espanha, três na Supertaça europeia e três no Mundial de Clubes, num total de 30 troféus.

A nível individual, Messi conquistou cinco vezes a Bola de Ouro, que distingue o melhor jogador do ano a nível mundial, outras tantas a Bota de Ouro, para o melhor marcador dos campeonatos nacionais europeus, e o ganhou em quatro ocasiões o troféu Pichichi, para o melhor marcador do campeonato espanhol.

Com a camisola 'blaugrana', Messi apontou 523 golos em 602 jogos, e é o melhor marcador da história do FC Barcelona.