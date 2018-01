Pub

Cláusula prevista no novo contrato com os catalães

Lionel Messi renovou contrato com o Barcelona em novembro último, ficando agora ligado ao clube catalão até 2021, tendo ainda um outro ano de opção. No entanto, neste novo vínculo, que lhe garante 35 milhões de euros por ano, está prevista uma cláusula que o poderá libertar dos blaugrana caso a Catalunha garanta a independência, de acordo com o jornal El Mundo.

As negociações entre Lionel Messi e o Barcelona decorreram nos meses que antecederam também o referendo da independência da Catalunha (onde o 'sim' foi o grande vencedor) e o jogador fez questão então de colocar uma cláusula que lhe permitiria sair se Barcelona deixasse de fazer parte de...Espanha, ou não pudesse participar em campeonatos como os de França, Inglaterra ou Alemanha.

Quem votou no referendo, a 1 de outubro, disse sim à Independência, mas o governo espanhol, refira-se, travou o desejo de quem votou pela saída da Catalunha de Espanha, pelo que Lionel Messi acabou por renovar com o Barcelona em novembro último. Para salvaguardar algum imprevisto no futuro, no entanto, o internacional argentino de 30 anos exigiu que a cláusula se mantivesse.