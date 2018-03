Pub

Espanha, Brasil, Alemanha e França são os favoritos para o astro argentino

Lionel Messi, astro do Barcelona e da seleção da Argentina, divulgou esta terça-feira em entrevista à Fox Sports as equipas que considera como favoritas à vitória no Campeonato do Mundo. O avançado deixou a sua equipa de fora dos seus eleitos, tal como Portugal de Cristiano Ronaldo, campeões europeus em 2016.

Segundo o capitão da seleção das pampas, as formações de Espanha, Brasil, Alemanha (atual campeão mundial em título, conquistado em 2014) e França são, neste momento, as equipas mais fortes na luta pelo troféu mais importante de seleções.

"A Argentina é sempre candidata por aquilo que representa, mas a realidade é que, hoje em dia, pelas circunstâncias, pelo que jogamos, pelo tempo e face à forma como chegámos, não somos candidatos. Julgo que há seleções muito melhores, como Espanha, Brasil, Alemanha e França também. Creio que essas estão por cima de nós e são favoritos", considerou Lionel Messi.