Pub

Os Memphis Grizzlies despediram esta segunda-feira o treinador David Fizdale, que comandava a equipa desde maio de 2016, depois da oitava derrota consecutiva na Liga norte-americana de basquetebol

"Depois de um estudo exaustivo sobre a nossa situação, decide que precisávamos de proceder a uma mudança para que o nosso clube possa ter melhores hipóteses de sucesso esta temporada e nas que se seguem", explicou o diretor-geral, Chris Wallace, após a queda para o 12.º lugar da Conferência Oeste.

O técnico terá perdido a confiança dos seus dirigentes ao sentar a estrela da equipa, o poste espanhol Marc Gasol, com quem tinha conflitos, no quarto período do jogo com os Brooklyn Nets, que o conjunto de Memphis perdeu por 98-88.

Fizdale, que será substituído provisoriamente pelo adjunto J.B. Bickerstaff e tinha contrato até ao final da época 2018/19, com opção para mais uma, conduziu os Grizzlies aos play-offs em 2016/17, caindo na primeira ronda face aos San Antonio Spurs.

Os Grizzlies, que somam sete vitórias e 12 derrotas, são a segunda equipa da NBA a mudar de treinador em 2017/18, depois dos Phoenix Suns, que despediram Earl Watson após três encontros.

A notícia foi acolhida com surpresa na NBA, com alguns jogadores, como LeBron James e Dwyane Wade, dos Cleveland Cavaliers, a mostrarem-se espantados, tal com o treinador dos Golden State Warriors, Steve Kerr.