O ex-internacional representou o Benfica e o V. Guimarães e aposta hoje num bom espetáculo no Estádio da Luz. Rúben Dias e Dénis Duarte merecem grandes elogios do antigo central

O Estádio da Luz recebe hoje, às 18.15 (BTV), um dos duelos históricos do futebol português. Benfica e V. Guimarães enfrentam-se na 28.ª jornada da I Liga, um jogo com lotação esgotada e que traz melhores recordações aos encarnados - a última vez que os vimaranenses visitaram a Luz foi a 1 3 de maio de 2017, no jogo que deu o tetracampeonato às águias, após uma goleada das antigas (5-0).

Um resultado que Fernando Meira espera que não se repita. O antigo central do V. Guimarães e do Benfica, que assume que o Vitória é o seu "clube do coração, espera "um grande jogo" na Luz. "Acho que vai ser um jogo aberto, com duas equipas que praticam bom futebol. O Vitória neste momento já não tem o objetivo principal, que era conseguir um lugar na Liga Europa. Fez um campeonato tranquilo, apesar de ter ficado muito aquém dos objetivos, enquanto o Benfica está motivado, luta pelo título e joga em casa, por isso acho que vai ser um jogo com golos e um grande espetáculo", perspetivou o agora empresário de 39 anos.

Fernando Meira é uma das grandes referências de sempre dos vimaranenses e não esconde que lhe desagrada ver a equipa no nono lugar do campeonato a quase 30 pontos (!) dos lugares europeus, mas acredita que o Vit. Guimarães queira "limpar a má imagem que tem deixado nos últimos jogos".

O antigo central mudou-se para o Benfica no verão de 2000, depois de uma excelente época no Afonso Henriques. Na Luz, passou por alguns momentos difíceis devido ao clima de instabilidade que os encarnados viviam nessa altura. Em ano e meio (épocas 2000-2002) teve três presidentes (João Vale e Azevedo, Manuel Vilarinho e Luís Filipe Vieira) e três treinadores (Heynckes, Mourinho e Toni), tendo deixado o clube (para o Estugarda, da Alemanha) sem qualquer título conquistado.

Por isso, não é de estranhar que guarde melhores recordações dos tempos em que representou o Vitória de Guimarães (1993-2000). "O Vitória é o meu clube do coração, nasci lá, fiz-me homem lá, o meu sonho sempre foi jogar no Vitória e espero que a equipa consiga trazer um resultado positivo da Luz", disse o ex-jogador, sem esquecer, contudo, a passagem pelo Benfica: "É um clube que me marcou. Fui capitão de equipa, apesar de ter passado por um período difícil. É com orgulho que recordo a minha carreira e vejo que fui capitão num grande clube como o Benfica."

O futuro de Rúben e Dénis

Como antigo defesa central, Meira olha com bons olhos para Rúben Dias (Benfica) e Dénis Duarte (V. Guimarães), dois jovens centrais que considera terem "muito futuro". "O Rúben Dias é um jogador mais jovem e acredito que num futuro muito próximo irá representar a seleção portuguesa porque o futuro dos centrais em Portugal passa por jogadores como ele. É de facto um futebolista que tem personalidade, é agressivo, sabe jogar e, portanto, tem grandes qualidades", elogiou, sem esquecer "o central com mais potencial" na equipa agora orientada por José Peseiro: Dénis Duarte, o capitão da equipa B vimaranense. O jovem de 23 anos já foi chamado nas deslocações à Madeira, Belém e Portimão e respondeu bem, na opinião do antigo defesa. "É um jogador com muita qualidade, de grande saída com bola, tem personalidade, é agressivo e tem um remate muito forte", elogiou.

Fernando Meira fez carreira a dar pontapés na bola, apesar de a mãe ter sonhado em ver o filho seguir a profissão de advogado. Além do V. Guimarães e do Benfica, o central jogou ainda no Zenit (Rússia), Galatasaray (Turquia), Saragoça (Espanha) e Estugarda (Alemanha). Neste último foi campeão alemão, mas ao serviço do Zenit, além de dois títulos nacionais, conquistou ainda uma Supertaça Europeia, em 2008. Meira acabou a carreira em 2012 e hoje é empresário de jogadores.