Francês desculpou português Anthony Lopes (Lyon) pelo lance que lhe provocou uma lesão cervical. Jogador do PSG falha assim o encontro com o ídolo de infância, CR7, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O arrepiante choque entre Anthony Lopes e o Mbappé, no Lyon-PSG, de domingo, foi pior para o francês. O jogador do PSG sofreu uma lesão cervical, que o afastará dos relvados durante dois meses. Mbappé irá assim falhar os encontros da Liga dos Campeões, com o Real Madrid, a 14 de fevereiro e 6 de março. O que quer dizer que a jovem estrela parisiense não terá a oportunidade de jogar frente ao ídolo de infância, Cristiano Ronaldo.

No final do jogo o guarda -redes português do Lyon foi ter com o internacional francês e pediu desculpa pelo lance, explicando que não teve intenção de o lesionar. Mais tarde, Mbappé sossegou os fás via Twitter e desculpou Anthony Lopes: "Sem ressentimentos."

