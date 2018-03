Pub

Pugilista norte-americano diz-se próximo do internacional português

Floyd Mayweather está a ponderar comprar o Newcastle, da Premier League, e admite investir em grande no emblema inglês, salientando mesmo que poderá convencer Cristiano Ronaldo a jogador pelos magpies.

"Se investisse, podia voltar às festas em Newcastle, adoro a cidade. Nunca encontrei outra no mundo que goste tanto de festa rija. No ano passado conheci alguns jogadores do Newcastle, são boas pessoas. Estou sempre aberto a oportunidades de negócio e adoro todos os desportos, mas invisto com a cabeça, não com o coração. Investir com o coração é a forma mais rápida de perder dinheiro", disse o atleta ao jornal Star on Sunday,abordando depois a questão da possível contratação de Cristiano Ronaldo.



"Se alguém fizer um plano de negócio convincente e me disser que posso fazer dinheiro, então invisto. Futebol pode não ser o meu jogo, mas tenho conhecimentos em todo o lado. Cristiano Ronaldo há muito que é um adepto e amigo meu, por isso, pode ser até que consiga convencê-lo a terminar a carreira no Newcastle", assinalou.