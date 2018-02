Pub

Jogador foi transportado para o hospital após choque com jogador do Estoril

Matheus Pereira, extremo do Sporting que está emprestado ao Desportivo de Chaves, sofreu este domingo,no encontro contra o Estoril (2-0), um traumatismo craniano, com perda de sentidos, após cair inanimado no relvado, e está em observação no Hospital de Chaves, de acordo com um comunicado do clube flaviense.

"A Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD informa que o atleta Matheus Pereira sofreu um traumatismo craniano com perda momentânea de consciência durante a partida com o Estoril. Felizmente, o atleta recuperou os sentidos, foi transportado para o Hospital de Chaves onde se realizou uma TAC cerebral e se encontra em observação", lia-se na página de facebook do clube transmontano.