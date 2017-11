Pub

O futebolista argentino do Barcelona sofreu na terça-feira uma lesão durante o particular entre a Argentina e a Nigéria, e vai ficar quatro semanas de fora, falhando o encontro com os leões para a Champions

De acordo com o FC Barcelona, o internacional argentino foi esta quarta-feira de manhã submetido a exames médicos, aquando da sua chegada a Barcelona para se juntar à sua equipa, depois de ter estado na derrota da Argentina frente à Nigéria (4-2).

O argentino, que perdeu a titularidade na zona de defesa central para o francês Umtiti, contabiliza dez partidas no total esta temporada pelos blaugrana.

Com esta lesão, Mascherano vai falhar vários encontros dos blaugrana, entre os quais o do Sporting, a 05 de dezembro, na última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.