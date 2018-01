Pub

O internacional argentino despede-se após oito temporadas no clube

O Barcelona anunciou esta terça-feira que Javier Mascherano, de 33 anos, está de saída do clube após oito temporadas. O internacional argentino fará a sua despedida oficial esta quarta-feira no auditório do Camp Nou, numa cerimónia que terá a presença do presidente Josep Maria Bartomeu.

No dia seguinte, Mascerano deverá marcar presença no relvado do Camp Nou antes do jogo com o rival Espanyol, a contar para os quartos-de-final da Taça do Rei.

O argentino, que no Barça jogou como médio e defesa-central, conquistou 18 títulos de blaugrana, num total de 334 jogos.