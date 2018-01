Pub

Formado no River Plate, Mascherano ainda representou o Corinthians, o West Ham, e o Liverpool, até chegar ao Barcelona em 2010.

Javier Mascherano foi apresentado como novo jogador do Hebei Fortune, da China. O clube chinês chegou a acordo com o Barcelona para a saída do argentino que representou o clube catalão nas últimas oito temporadas.

"Depois do acordo com o Barcelona e o jogador ficou definido que o internacional argentino vai juntar-se de imediato ao Hebei Fortune", refere o clube chinês, sem adiantar os valores envolvidos no negócio. No entanto a trasnferência deve andar longe de bater recordes., já que o médio estava em final de contrato com o Barça.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Formado no River Plate, Mascherano ainda representou o Corinthians, o West Ham, e o Liverpool, até chegar ao Barcelona em 2010.