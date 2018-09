Marrocos propôs o empate em 1986 mas José Torres não aceitou

A participação de Portugal no Mundial do México, em 1986, foi cheia de histórias, muitas delas relacionadas com o famoso caso Saltillo, mas não só... A seleção abriu o grupo F com uma vitória (1-0) com Inglaterra, seguindo-se uma derrota (0-1) com a Polónia. A equipa das quinas orientada por José Torres ia para o último jogo, com Marrocos, a precisar de um empate para chegar aos oitavos-de-final. Resultado que também servia aos marroquinos.

Ora foi sabendo disso que o brasileiro José Faria, selecionador de Marrocos, colocou em cima da mesa uma proposta para o seu homólogo português. A história é relatada no livro Deixem-nos Sonhar, da autoria de João Tomaz e Pedro Adão e Silva. Após a conferência de imprensa de José Faria de antevisão do jogo com Portugal, em Guadalajara, um treinador adjunto, também ele brasileiro, pediu a alguns jornalistas portugueses para esperarem porque o selecionador e um dirigente da federação marroquina queriam falar-lhes. E assim foi. Faria pediu-lhes para transmitir a José Torres que estariam na disposição de acertar o empate, resultado que apurava as duas seleções.

A mensagem foi transmitida assim mesmo, quando os jornalistas chegaram ao hotel onde estava instalada a seleção. O primeiro a ser confrontado com a proposta foi Amândio de Carvalho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que daí lavou as mãos, pedindo aos "emissários" que falassem com José Torres, embora tenha deixado claro que "Portugal tinha era de ganhar". Os jornalistas colocaram a questão ao selecionador nacional, que terá dito que aceitaria desde que fosse um empate com golos e se Portugal fosse o primeiro a marcar. Algo que ninguém confirmou, sendo que o mais provável é que a resposta não tenha chegado ao destinatário.

Ainda assim, há relatos de que José Faria, ao cumprimentar Torres antes do início do jogo, lhe terá dito: "Vamos jogar para o 1-1, está bem?" Numa reportagem do jornal A Bola, é contado que um jornalista brasileiro ter-se-á mostrado indignado: "O José Torres é burro ou quê? O José Faria estava mesmo disposto a jogar para o empate, mas os portugueses começaram com aquela fúria toda, ele percebeu que não havia acordo." Torres acabou depois por comentar a situação de forma taxativa: "Nem sequer posso admitir a hipótese de o José Faria estar a falar a sério. No futebol, para mim, tem de haver sempre seriedade."

Como é sabido, Marrocos ganhou por 3-1, e Portugal, humilhado, regressou a casa.