Vão para a quinta participação em campeonatos do mundo

As seleções de Marrocos e Tunísia garantiram este sábado o apuramento para o Campeonato do Mundo da Rússia, que se realiza no próximo ano, isto após as vitórias sobre a Costa do Marfim (2-0) e o empate com a Líbia, respetivamente.

Mesmo a jogar fora, e diante da Costa do Marfim, outra seleção que lutava pelo apuramento, os marroquinos dominaram o jogo e ao intervalo já tinham o resultado feito, com golo de Dirar e Benatia, aos 25' e 30'. Mesmo com o sportinguista Doumbia no onze, a equipa da casa nunca conseguiu reagir a estes dois golos e acabou por ser afastada.

Já a Tunísia só precisava de um ponto para conseguir o apuramento e não correu muito para o conquistar, controlando a partida e, sobretudo, o resultado. Empatou a zero com a Líbia.

Com estes apuramentos, ambas as seleções garantem a quinta participação em campeonatos do mundo. A Tunísia repete as presenças de 1978, 1998, 2002 e 2006, ao passo que a equipa de Marrocos já não conseguia apurar-se desde 1998, já depois dos Mundiais de 1970, 1986 e 1994. Curiosamente, na última vez que Marrocos participou num Campeonato do Mundo, em França, a equipa era formada por jogadores que tinham histórico no campeonato português, como Saber, Naybet e Hadji, do Sporting, Tahar, Benfica, e Chippo, do FC Porto.

Tunísia e Marrocos juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá, Senegal e à Rússia.

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.