O piloto espanhol Marc Marquez, tetracampeão mundial de MotoGP, prolongou por dois anos o contrato com a Honda, até ao fim da temporada de 2020 da categoria rainha do motociclismo de velocidade, anunciou hoje o construtor japonês.

"Com a renovação do contrato posso concentrar-me no arranque da nova época", disse Marquez, de 25 anos, que integra desde 2013 a equipa oficial Honda na classe principal e cujo contrato terminava no fim de 2018.

O piloto catalão já conquistou quatro títulos mundiais de MotoGP, em 2013, 2014, 2016 e 2017, sempre aos comandos de uma Honda, tendo ainda sido campeão mundial em 125cc, em 2010, e em 250cc, em 2012.