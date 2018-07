Marlon e os 25 anos sem vitórias em Alvalade: "Nossa, tanto tempo"

Marlon Brandão jogou no Sporting e no Boavista

Nem Marlon Brandão, que fez tantos jogos de camisolas verde e branca e axadrezada vestidas, tinha noção: há 25 anos que o Boavista não vence o Sporting fora de casa (aliás, só o conseguiu por duas vezes, em 60 tentativas). "Nossa, tanto tempo! Não sabia disso...", exclama o antigo avançado brasileiro - autor do único golo do último triunfo boavisteiro, a 14 de abril de 1993. Hoje, os clubes reencontram-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa (20.15, Sport TV1) e, lá para os lados do Recife (estado de Pernambuco, nordeste do Brasil), o ex-futebolista vai estar atento, de coração dividido entre as duas equipas: "Que vença a melhor."

Em dia de Sporting-Boavista, o nome dele é incontornável: Marlon Brandão marcou uma era no futebol português, ao serviço dos leões (entre 1986 e 1990, com uma época de empréstimo ao Estrela da Amadora pelo meio) e, principalmente, dos axadrezados (de 1990 a 1994). E deixou, no clássico entre ambos, um cunho que até ele desconhecia: o de ter garantido a última vitória boavisteira em Alvalade (0-1, após prolongamento, nas meias-finais da Taça de Portugal de 1992-93). Os portuenses não pontuam no recinto lisboeta desde março de 2003 (1--1) e apenas lá ganharam para o campeonato uma vez (0-1, em janeiro de 1976).

Marlon ainda tem fresca na memória aquela noite de abril em que o Boavista se apurou para a final do Jamor, pelo segundo ano consecutivo (em 1991-92, bateu o FC Porto (2-1); em 1992-93, foi goleado pelo Benfica (5-2)). "Lembro-me bem. Foi um jogo muito disputado, com muita chance de golo. No prolongamento, tive oportunidade de fazer o 1-0: recebi a bola da esquerda (do Nelo) e desviei do goleiro. E ainda mandei uma bola ao travessão [uma tentativa de chapéu a Ivkovic, que caprichosamente bateu na barra...]", descreve, ao DN, o ex-futebolista, de 54 anos.

Dos 11 clássicos que jogou (quatro pelo Sporting, sete pelo Boavista), esse foi o que mais ficou gravado na retina de Marlon Brandão - mesmo que o avançado brasileiro também tenha ajudado a decidir outro, meio ano depois, no Bessa (2-1 para os portuenses, para o campeonato). O ex-futebolista, agora dedicado a negócios imobiliários, não esconde as saudades desses tempos. "Vivi umas épocas boas em Portugal. Fui muito bem tratado onde passei e vivi muitos momentos felizes. No Boavista, fui campeão da Taça de Portugal e da Supertaça e participei nas campanhas da UEFA contra Inter e Lazio [ambos surpreendentemente eliminados]. No Sporting ganhei a Supertaça ao Benfica, com um 3-0 na Luz", recorda.

Marlon não vem a Portugal desde 2008 ("convidaram-me para um encontro de ex-jogadores do Boavista no final do mês, mas não sei se poderei ir, por causa dos negócios"), mas a nostalgia chega-lhe pelas redes sociais da internet. "Costumo falar com o Caetano, Nelo, Mendes, Bobó, Ricky, Artur. Alguns torcedores escrevem-me e mandam-me links de golos meus. É muito bacana", diz.

Afinal, o bichinho do futebol continua lá (ainda no passado fim de semana Marlon participou num jogo entre as velhas glórias de Pernambuco e do Barcelona, que "deu para conversar" com o ex-portista Aloísio). E a paixão pelo Sporting e pelo Boavista também: "Continuo a acompanhar o campeonato português."

Marlon sonha com o regresso de leões e axadrezados aos dias de glória do passado. "Para o Sporting, o título não é impossível, mas está muito difícil. Está sem ser campeão desde 2002, né? É muito tempo... Espero que consiga ser em breve", aponta. Quanto ao emblema do xadrez, "o Boavista tem de jogar lá para cima, no mínimo por um lugar de UEFA, da Liga Europa. Tenho a certeza de que logo, logo, vai voltar a estar lá em cima", afirma Marlon Brandão, saudosista dos tempos em que "no Bessa, nas Antas, na Luz ou em Alvalade, o Boavista complicava muito a vida de todo o mundo".

No jogo de hoje, "o Boavista pode surpreender, mas o Sporting é favorito", admite Marlon. "Tem tudo para ganhar, mas não vai ser fácil", acrescenta o ex-jogador, de coração dividido. "Que vença o melhor. Tenho um carinho enorme pelos dois", com a mesma naturalidade com que desviou a bola para o fundo da baliza de Ivkovic, naquela noite de abril de 1993.