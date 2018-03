Pub

Camaronês Joel Tagueu marcou os dois tentos dos insulares e tem quatro golos nos últimos quatro jogos

O Marítimo venceu este sábado na visita ao Tondela, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio João Cardoso.

Miguel Cardoso inaugurou o marcador para a equipa da casa, aos dez minutos, mas um bis do camaronês Joel Tagueu, aos 41 e 53 minutos, provocou a reviravolta e deu a vitória aos insulares, que não ganhavam fora de casa desde 5 de janeiro de 2017 quando bateram o Feirense por 1-0.

Com este triunfo, o Marítimo subiu dois lugares ocupando o sexto lugar, com 39 pontos, a um ponto do Rio Ave, que este domingo visita o Sporting, enquanto o Tondela é 11.º, com 29.