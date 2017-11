Pub

O Marítimo e o Estoril-Praia empataram hoje 0-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Funchal.

Na estreia do treinador Ivo Vieira, o Estoril travou uma série de oito derrotas consecutivas no campeonato, a que se juntam uma na Taça da Liga, precisamente perante o Marítimo, e outra com o Farense, na Taça de Portugal.

Último classificado, o Estoril-Praia soma sete pontos, enquanto o Marítimo ocupa provisoriamente o quarto lugar, com 23, e pode perder a posição para o Sporting de Braga, que recebe o Feirense na segunda-feira.