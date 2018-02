Pub

Triunfo sofrido e à justa (3-2) dos insulares após nove partidas sem ganhar. MInhotos com treinador interino passam período muito complicado e ainda podem ser ultrapassados por Portimonense e Tondela

O Marítimo recebeu e bateu (3-2) o Vitória de Guimarães numa partida entre duas equipas aflitas e em enorme crise de resultados que, entretanto, já fez rolar a cabeça de Pedro Martins, que deixou o clube minhoto após a goleada sofrida diante do Sp. Braga em casa (0-5) sendo a equipa agora orientada interinamente pelo antigo técnico da equipa B, Vítor Campelos..



A verdade é que o jogo começou com um golo para o Marítimo de um ex-V. Guimarães, Ricardo Valente, aos 13' mas no minuto seguinte Hurtado empatou. Porém, entre os 21 e os 26 minutos, Pablo e Joel marcaram para o Marítimo e cavaram um fosso de dois golos que só foi possível atenuar na segunda parte, de penálti, por parte do inevitável e inconformado Hurtado.



A verdade é que o Marítimo após nove encontros sem vencer estreou-se a vencer em 2018 e, para já, está na 7.ª posição com os mesmos pontos que o Chaves, que é 6.º classificado.



O Vitória somou a terceira derrota consecutiva, está no 9.º lugar, mas corre o risco de ser ainda ultrapassado por Portimonense e Tondela.