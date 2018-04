Pub

Os madeirenses juntaram-se este sábado aos vila-condenses no quinto lugar, que pode valer um lugar na Liga Europa, ao empatar a um golo no reduto do lanterna-vermelha Estoril Praia, na 29.ª jornada.

A formação canarinha adiantou-se no marcador aos 31 minutos, através de uma grande penalidade convertida pelo brasileiro Lucas Evangelista, mas, na segunda parte, aos 52, o camaronês Joel restabeleceu a igualdade.

Os insulares, que vinham de três triunfos consecutivos, passaram a somar os mesmos 43 pontos do Rio Ave, derrotado por 3-0 em Guimarães, na sexta-feira, enquanto o Estoril, que somou o oitavo jogo sem ganhar, igualou os 23 do Feirense, 17.º.