A subida de Marin Cilic ao terceiro lugar do ranking ATP é a principal novidade do ranking ATP revelado esta segunda-feira. O tenista croata beneficiou do facto de ter sido finalista do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

O espanhol Rafael Nadal continua com o estatuto de número um do mundo, apesar de ter desistido nos quartos-de-final do torneio de Melboune devido a uma lesão. Contudo, o vencedor do open australiano, o veterano suíço Roger Federer está agora mais perto do líder da tabela.

Entretanto, João Sousa, que caiu perante Cilic na segunda ronda na Austrália, subiu dois lugares, estando agora no 68º lugar do ranking, sendo assim o único tenista português no top 100.