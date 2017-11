Pub

Watford recebe o Manchester United, naquele que será o sexto confronto entre os dois técnicos portugueses.

Na última jornada o Watford de Marco Silva ganhou ao Newcastle e consolidou o oitavo lugar na Premier League com a ajuda do Manchester United de José Mourinho, que derrotou o Brighton. Os dois treinadores portugueses são amigos, mas no duelo de hoje será cada um por si. "A nossa vida não nos permite encontrarmo-nos com frequência, mas ele é uma excelente pessoa e amanhã (hoje) será adversário. Antes da partida vamos encontrar-nos mas durante o jogo cada um tentará ganhar, é normal", disse Marco Silna, na antevisão do jogo da 14.ª jornada (20.00, Sport TV5), frente ao Man. United.

Já José Mourinho elogiou o trabalho do compatriota no Watford: "Têm um plantel cheio de bons jogadores, o que não é muito normal em equipas de meio da tabela. Têm um bom treinador e melhoraram muito desde a época passada."

Este será o sexto duelo entre os dois treinadores, com o special one a vencer três, empatar um e perder outro. Na época passada os dois defrontaram-se três vezes seguidas, quando Marco Silva orientava o Hull City, tendo mesmo chegado a impor uma derrota ao United (2-1), nas meias finais da Taça de Inglaterra jogada a duas mãos. Os red devils seguiram em frente graças a um triunfo na primeira mão (2-0).

Depois encontraram-se no campeonato e empataram (0-0). Os primeiros confrontos aconteceram ainda o special one estava no Chelsea e o agora técnico do Watford orientava o Sporting. E também dessa vez Mourinho levou a melhor nos dois jogos para a Champions (3-1 e 1-0) na época 2014/15.

Hoje voltam a medir forças. O Manchester United é segundo classificado, a oito pontos do líder City (joga amanhã com o Southampton), enquanto o Watford é oitavo e está a três pontos dos lugares europeus.

"Mourinho é Mourinho"

Depois de dar nas vistas no Hull City , Marco Silva está a fazer sonhar os adeptos do Watford e já há quem o apelide de special two, mas para ele "Mourinho é Mourinho" e não há comparações. "É claro que gostaria de o imitar. É um bom sinal, quando alguém te compara a um grande treinador. É melhor assim do que ao contrário. É um treinador muito importante para Portugal pelo que fez nos últimos 15 anos. Mostrou o caminho a outros técnicos portugueses. Para chegar a este nível tenho de melhorar todos os dias", disse o técnico do Watford, recusando comentar o suposto interesse do Everton.

Quanto ao objetivo principal da época continua a ser a manutenção. "Esse é o nosso objetivo desde o primeiro momento. Não ganhamos nada até agora. São apenas 13 jogos. No momento em que alcançarmos 40 pontos, posso falar sobre outras coisas", disse Marco Silva, explicando que não se trata de "falta de ambição", apenas prefere "manter os pés no chão".