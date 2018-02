Pub

Em causa está o facto de o treinador português ainda não ter recebido a indemnização de 850 mil euros pelo despedimento

Marco Silva está a analisar a possibilidade de processar o Watford porque, segundo o jornal britânico The Times, ainda não recebeu os 850 mil euros relativos à indemnização por ter sido despedido e que estava previsto no contrato com o clube inglês.

O treinador português, que foi demitido há menos de um mês do cargo, tendo sido o clube optado por colocar ponto final na ligação com apenas seis meses decorridos do contrato que era válido por duas épocas. Os hornets alegaram que foi o assédio do Everton que deu origem a uma série de maus resultados do Watford, até porque o clube considera que isso terá sido o resultado da pressão do técnico português para sair, que teria tido consequências no balneário.