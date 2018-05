Pub

Português assina por três anos pelo mítico clube de Liverpool. É o terceiro clube que comanda na Premier League depois do Hull City e do Watford

Marco Silva já é treinador do Everton. A ligação até 2021 foi oficializada na tarde desta quinta-feira colocando um ponto final na expectativa que havia em torno do sucessor de Sam Allardyce.



O português enfrenta, assim, o terceiro desafio na Premier League depois do Hull City e do Watford, de onde saiu a meio da temporada passada, em rota de colisão, precisamente devido ao alegado interesse do Everton, o segundo clube da cidade de Liverpool que na passada temporada ficou no 8.º lugar, fora da zona de acesso às provas europeias.



Ao site do clube, o técnico de 40 anos mostrou-se feliz por ter sido escolhido pelo Everton: "Estou muito orgulhoso por ser o novo treinador do Everton. Estou muito feliz por aceitar este enorme desafio. Quero expressar meus agradecimentos a Farhad, ao presidente, ao Conselho de Administração e a Marcel. Eu conheço a enorme história do Everton e sei o que os adeptos esperam. Eles esperam resultados, mas não apenas resultados. Quero que fiquem orgulhosos quando virem a nossa equipa em campo. Eu quero que eles sintam que estamos comprometidos, que estamos a trabalhar arduamente. Queremos construir uma ligação entre a equipa técnica, plantel e os adeptos."

Marco Silva forma, juntamente com José Mourinho e Nuno Espírito Santo, o trio de treinadores portugueses na Premier League em 2018/2019.