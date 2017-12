Pub

Equipa do português esteve a ganhar e até jogou cerca de 40 minutos contra dez jogadores

O Watford, de Marco Silva, empatou (1-1) este sábado na receção ao Tottenham e atrasou ainda mais os londrinos na liga inglesa, numa 15.ª jornada em que o Liverpool goleou (5-1) fora o Brighton.

A jogar em casa, o Watford chegou à vantagem aos 13 minutos, com um golo do belga Kabasele, mas, ainda na primeira parte, aos 25', o sul-coreano Son refez a igualdade.

Na segunda parte, o colombiano Sanchez agrediu um adversário e deixou os spurs a atuar com menos uma unidade, aos 52 minutos, mas a equipa de Marco Silva acabou por não conseguir capitalizar a vantagem numérica.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Este resultado deixa o Tottenham, vice-campeão inglês em título, no sexto lugar, com a possibilidade de terminar a ronda a 18 pontos do líder Manchester City, que recebe no domingo o West Ham.

Por seu lado, o Watford segue no oitavo lugar, com 22 pontos, e continua na luta para garantir uma posição europeia na próxima temporada.

O Liverpool subiu provisoriamente ao quarto posto, após "esmagar" o Brighton, com dois golos do brasileiro Firmino, que foi a grande figura da partida.

Depois do alemão Can ter aberto o marcador, aos 30 minutos, o avançado bisou, aos 31' e 48', seguindo-se um remate certeiro do seu compatriota Coutinho, aos 87', e um autogolo de Dunk, aos 89'. Pelo meio, aos 51', de grande penalidade, Murray fez o único tento da equipa da casa.

De mal a pior vai o Swansea, que foi derrotado no campo do Stoke City, por 2-1, com Renato Sanches a ser lançado nos galeses aos 85 minutos, e passou a ser sozinho o lanterna-vermelha da Premier League.

Depois de ter protagonizado o pior arranque de sempre de uma equipa na história da competição, o Crystal Palace continua em recuperação e abandonou o último lugar, ao empatar a zero no campo do West Bromwich.

Destaque ainda para o Everton, que recebeu e venceu o Huddersfield, por 2-0, na estreia do técnico Sam Allardyce.

No arranque da jornada, o Chelsea igualou, provisoriamente, o Manchester United, de José Mourinho, no segundo lugar, após receber e vencer o Newcastle, por 3-1.

Em Stamford Bridge, o Newcastle, que leva seis jogos sem vencer, cinco dos quais são derrotas, até foi a primeira equipa a marcar, por Gayle, aos 12 minutos, mas os campeões ingleses deram a volta ainda antes do intervalo, com golos do belga Hazard, aos 21, e do espanhol Morata, aos 33.

Na segunda parte, Hazard bisou, aos 74 minutos, de grande penalidade, e confirmou o triunfo do Chelsea.