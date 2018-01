Pub

O clube inglês anunciou que a decisão foi difícil e não tomada de ânimo leve

Marco Silva já não é treinador do Watford. O clube inglês anunciou hoje a saída do treinador português, após uma série de resultados menos positivos.

A equipa perdeu este sábado contra o Leicester, por 2-0, e nas últimas 11 jornadas apenas conseguiu somar cinco pontos. Ocupa atualmente a 10.ª posição na Premier League.

Em comunicado publicado no site oficial, o Watford anunciou que a decisão foi difícil e não tomada de ânimo leve e afirmou estar "convencido de que a nomeação de Silva era a certa". "Se não fosse a abordagem injustifica de um rival da Premier League pelos seus serviços continuaríamos a prosperar sob a sua liderança", lê-se.

"O catalisador desta decisão é essa abordagem injustificada, algo que a direção acredita ter gerado uma deterioração significativa no foco e nos resultados ao ponto de o futuro a longo prazo do Watford ter sido comprometido", diz o comunicado, numa referência ao interesse do Everton, noticiado no final do ano passado.

O Watford explica que acredita que deve ser feita uma mudança "para segurança e sucesso" do clube.

O treinador português estava no clube desde maio do ano passado.

Marco Silva, de 40 anos, iniciou a sua carreira no Estoril Praia, em 2012/13, passando depois por Sporting (2014/15), vencendo a Taça de Portugal, Olympiacos (2015/16), pelo qual conquistou o título grego, e Hull City (2016/17).