Pub

Treinador português muito cobiçado em Inglaterra

O treinador português Marco Silva está a ser apontado esta segunda-feira ao West Ham, clube que está a lutar pela manutenção na Premier League, de acordo com alguma imprensa inglesa.

Marco Silva, refira-se, chegou à Premier League na temporada passada, tendo na altura assinado contrato com o Hull City, mas depois deste clube ter descido ao Championship, o técnico acabou por desvincular-se, assinando um novo vínculo com o Watford.

O bom desempenho no início da temporada ao serviço do Watford despertou a atenção de outros emblemas, concretamente o Everton. A direção do Watford, contudo, não deixou Marco Silva sair e a relação do treinador e o clube nunca mais foi a mesma e já este ano o treinador acabou por ser demitido.

Agora, de acordo com alguma imprensa inglesa, Marco Silva é o principal alvo do West Ham para a próxima temporada, dado que o atual técnico, David Moyes, já terá admitido à direção que pretende abandonar o clube no final da temporada.