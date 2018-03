Pub

Em Inglaterra o The Independent garante que o antigo técnico do Watford vai suceder a Rui Vitoria na Luz, contudo, fonte próxima do técnico garantiu ao DN que o regresso a Portugal não é uma opção para os próximos anos

É uma das notícias do dia em Inglaterra. Marco Silva está de malas feitas para o Benfica para substituir Rui Vitória, aconteça o que o acontecer na I Liga portuguesa.



A informação é dada pelo The Independent, contudo fonte próxima do treinador português garantiu ao DN que o regresso a Portugal não está a ser equacionado para os próximos anos.