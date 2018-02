Pub

Presidente da República desfez-se em elogios à comitiva da seleção que se sagrou campeã da Europa

A comitiva nacional foi recebida este domingo na Assembleia da República. Aqui ficam os resumos dos discursos, com especial destaque para as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que se dirigiu à comitiva como "os melhores dos melhores" e desvendando a mensagem que enviou a Fernando Gomes, presidente da FPF: "Vocês são geniais"

Marcelo Rebelo de Sousa:

"Quero dar-vos um abraço de reconhecimento, admiração e gratidão. A segunda palavra resulta daquilo que pensei esta noite depois de termos vibrado. Tendo ouvido o que foram dizendo jogo após a jogo, o que estava na base deste sucesso? Vocês sonharam com esta vitória, o Ricardinho até era doentio, 'tem de ser, tem de ser', até contagiava Portugal. Destacar também a vossa união. Essa união existiu. Em terceiro a humildade. Não é a falta de capacidade de sonhar. Humildade siginfica ganhar cada jogo com consistência. Cada novo jogo era um recomeço. E depois houve rigor no trabalho. O Mundo está cheio de génios e talentos que não chegaram a sítio nenhum por falta de rigor no trabalho. No vosso caso existiu muito trabalho competente. Terceira palavra é a explicação do agradecimento. O País viveu ao longo do último ano momentos de grande alegria, maos outros de profunda tristeza, E uniu-se. Era bom que no primeiro trimestre de 2018 pudessemos ter esta alegria. O vosso contributo é especial. Uma gratidão especial. É bom estar perante os melhores dos melhores. Vocês são os melhores dos melhores e daí a nossa gratidão. Mandei uma mensagem ao vosso presidente a dizer que vocês são geniais"

Ricardinho:

"Sou apenas a cara deste grupo de trabalho. Partimos de Rio Maior para a Eslovénia para fazer história. Tinhamos um sonho, esse sonho tornou-se realidade. Dia 10 vai ficar para a história. O futsal conseguiu tocar o céu. Estamos muito orgulhosos. Começámos lá debaixo e hoje somos os senhores do futsal"

Fernando Gomes:

"Tem-se tornado um hábito a FPF ser convidada a vir ao Palácio de Belém, resultante da atividade que temos desenvolvido. 2015 o Mundial de Futebol de Praia, 2016 os sub 17 e seleção A, e hoje está aqui a seleção de futsal. Esta seleção tem um percurso fantástico ao longo dos últimos anos. Apostámos na formação. Muitos dos jovens desta seleção conquistaram depois de tantas lutas este Europeu. Estamos aqui com esses jovens. É um imenso gosto voltar aqui a celebrar um título, um título que não vai diminuir a nossa ambição. Queremos conquistar mais títulos e elevar o nome de Portugal. Obrigado pela receção"

Tiago Brandão Rodrigues

"Estes jogadores representam o que de melhor se faz em Portugal. O futsal tem crescido, assim como o desporto escolar. Onten tive a oportunidade de ver o jogo e ver como o país vibrava convosco. Cada um de vocês reinventou o que é o futsal a nível mundial. Estou muito orgulhoso. O País olhou para vocês com todo o respeito. Muito obrigado a todos"