Internacional brasileiro elogiou também o comportamento dos adeptos da Juventus

Marcelo, marcador do terceiro golo do Real Madrid com a Juventus... a passe de Ronaldo, fez no final do encontro de Turim sobre aquele que tem tudo para ser considerado o golo do ano.



"A verdade é que foi um golaço, ele estava a tentar marcar um golo como este há que tempos no Real e ainda não tinha conseguido. Estava muito feliz com o golo e mais ainda com a partida", referiu o brasileiro à imprensa do seu país, para depois elogiar a forma como os adeptos da Juventus reagiram ao golo do capitão da seleção nacional. "Já tinha visto isso algumas vezes com outros jogadores, é de uma educação incrível. No futebol, além da rivalidade, há adeptos, há famílias dentro dos estádios. Foi muito bom para toda a gente ver que no futebol há esta alegria."