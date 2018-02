Pub

Os dois futebolistas do Real Madrid estão em dúvida para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em casa do Paris Saint-Germain, a contas com lesões musculares.

O defesa brasileiro e o médio croata poderão falhar o jogo de Paris, em 6 de março, devido às lesões musculares que os afetam, ainda que o boletim clínico dos madrilenos não tenha detalhado o grau das lesões dos colegas de equipa de Cristiano Ronaldo.

No caso de Marcelo, o problema é "uma lesão muscular no bícep femoral da perna direita", na sequência de uma lesão sofrida no domingo, no jogo frente ao Bétis (vitória por 5-3), enquanto Modric, que não treina há dois dias, tem o mesmo tipo de lesão na perna direita.

O técnico francês Zinedine Zidane vê engrossar a lista de lesionados, com os dois jogadores a juntarem-se ao espanhol Jesús Vallejo e ao alemão Toni Kroos, que se lesionou no jogo da primeira mão com o PSG (3-1).

A formação madrilena joga na quarta-feira no reduto do Leganès, em encontro em atraso da 16.ª jornada da Liga espanhola, prova em que os campeões em título seguem no quarto lugar, a um ponto do Valência, 10 do Atlético de Madrid e 17 do líder FC Barcelona.