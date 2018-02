Pub

Assistente e comissário de bordo da TAP

Os portugueses Manuel Machado e Filipa Elvas venceram na quarta-feira corridas na Antártida, caso da prova 'White Continent 50k' e da maratona, respetivamente.

O comissário de bordo da TAP gastou 04:57.24 horas para percorrer as cinco dezenas de quilómetros da prova, enquanto a assistente de bordo da companhia aérea portuguesa necessitou de 05:06.36 horas para cumprir os 42,195 quilómetros da maratona.

As provas contaram à partida com 61 atletas, provenientes de 15 países.

"Nevou a partir dos cinco quilómetros, mas eu fui sempre com o grupo da frente da maratona, a controlar quem estava na 'ultra', fiquei em segundo na maratona e continuei. Com o avanço que tinha bastou-me controlar a prova para não me desgastar muito, porque estavam temperaturas muito baixas e um vento fortíssimo", explicou à Lusa Manuel Machado, realçando ter somado o sétimo triunfo em maratonas nos vários continentes, faltando-lhe uma vitória na Oceânia.

Contactada pela Lusa, Filipa Elvas assumiu a satisfação com este triunfo, sem nenhuma prova prevista para breve: "Agora é usufruir esta, que valeu por muitas".

