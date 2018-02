Pub

Jogo para a história do internacional português do Lokomotiv Moscovo. A sua equipa esteve a perder 2-0 no sul de França mas depois o médio formado no Benfica respondeu ao bis de Balotelli

Manuel Fernandes arrisca-se a ser a figura desta jornada da Liga Europa. O médio fez os três golos do Lokomotiv Moscovo em Nice depois de a formação russa estar a perder por 0-2, bis do italiano Balotelli.



O encontro terminou com a vitória do Lokomotiv o que abre excelentes perspetivas para a equipa de Manuel Fernandes e Éder, que entrou aos 71 minutos, de seguir em frente na competição.



Refira-se que o AC Milan bateu fora o Ludogorets por 3-0, com André Silva em campo a partir dos 65 minutos, e a Real Sociedad de Kevin Rodrigues permitiu, no último minuto, um empate caseiro (2-2) diante do Salzburgo. O lateral português esteve em campo os 90 minutos.