Equipa de José Mourinho venceu o Crystal Palace, por 3-2, e segurou o segundo lugar da liga inglesa.

O Manchester United derrotou o Crystal Palace, por 3-2, em jogo de encerramento da 29ª jornada da Premier League, com um golo de Matic já depois dos 90 minutos. O médio ex-Benfica justificou a folga de três dias prometida por José Mourinho, no último jogo, e retribuiu com três pontos.

Os red devils chegaram a estar em desvantagem de dois golos, golos de Andros Townsend, aos 11 minutos, e de Patrick van Aanholt, aos 48, mas Chris Smalling começou a remontada aos 55 minutos. Depois foi o belga Romelu Lukaku a empatar, aos 76'. E numa altura em que o empate parecia ser o destino do jogo, Matic, aos 90+1, com um remate de fora da área assegurou o triunfo e o segundo lugar do campeonato inglês.

O Manchester United ficou assim com 62 pontos, menos 16 pontos do que o líder destacado da liga inglesa, o Manchester City, e mais dois do que o Liverpool. A derrota deixa o Crystal Palace em 18.° lugar com 27 pontos, ainda em lugar de despromoção.

Na próxima jornada o Manchester United recebe o Liverpool.