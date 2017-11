Pub

O grande destaque da 13ª jornada vai para a goleada do Watford de Marco Silva em Newcastle

O Manchester United recebeu e venceu o Brighton por 1-0, em jogo da 13ª jornada da Premier League. Valeu à equipa de José Mourinho um autogolo de Lewsi Dunk, na sequência de um remate de Ashley Young, para conquistar os três pontos para a equipa de José Mourinho.

Nos outros jogos realizados este sábado, o grande destaque vai para o Watford, treinado por Marco Silva, que foi a Newcastle vencer por 3-0. Will Hughes abriu o marcador, depois DeAndre Yedlin fez um autogolo e Andre Gray fechou a goleada que permite ao Watford fixar-se no oitavo lugar com 21 pontos.

A grande surpresa do dia foi o empate 1-1 do Tottenham, a jogar em casa, diante do West Bormwich. Os visitantes colocaram-se na frente graças a Salomon Rondón, logo aos quatro minutos, cabendo a Harry Kane fazer o golo dos Spurs aos 74'.

Entretanto, o Swansea, com Renato Sanches no onze, não foi além do empate caseiro 0-0 com o Bournemouth, enquanto o Crystal Palace recebeu e venceu o Stoke City por 2-1.

Enquanto isso, no segundo escalão, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, continua em grande na liderança, tendo recebeido e goleado o Bolton por 5-1. Os cinco golos foram apontados por jogadores com ligações a Portugal: Willy Boly, Leo Bonatini, Ivan Cavaleiro (bisou) e Diogo Jota.