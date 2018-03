Pub

Além de José Mourinho, também Paulo Fonseca se despediu da Champions

O Manchester United de José Mourinho foi esta terça-feira eliminada nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões ao perder, em casa, perante o Sevilha, por 2-1.

Após um empate a zero ao intervalo, foi o franco tunisino Ben Yedder a resolver a eliminatória ao bisar poucos minutos depois de ter entrado em campo. Com uma desvantagem de 2-0 no jogo e na eliminatória, Mourinho arriscou tudo em busca de um milagre, mas o melhor que conseguiu foi um golo marcado por Lukaku aos 84 minutos.

Também fora da Champions está outro treinador português: Paulo Fonseca. O Shakhtar Donetsk entrou no Estádio Olímpico de Roma com uma vantagem de 2-1 alcançada na primeira mão, mas um golo de Edin Dzeko aos 52 minutos apurou a AS Roma para ops quartos-de-final.