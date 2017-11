Pub

Equipa de Mourinho surpreendida. Barcelona garante o primeiro lugar. PSG sofre golo mais rápido da era Champions mas depois partiu para um recorde

No mesmo estádio em que o Benfica foi humilhado por 5-0, o Manchester United de José Mourinho perdeu, com surpresa, diante do Basileia e adiou o apuramento para a próxima fase muito embora só um milagre pode relegar os red devils para a Liga Europa. Para ser afastado, o Manchester United precisava de perder por sete ou mais golos em casa com o CSKA Moscovo e, em simultâneo, o Basileia terá de vencer o Benfica na Luz. O golo de Lang estragou um feito de Ibrahimovic que se tornou o primeiro jogador a representar sete clubes diferentes na Liga dos Campeões.

Na capital francesa o Celtic começou a festejar cedo com o golo mais rápido de sempre da prova, apontado por Moussa Dembélé aos 56 segundos, mas depois disso surgiu o rolo compressor parisiense que atropelou os escoceses por 7-1. O PSG já é a equipa da história da Champions com mais golos marcados na fase de grupos - 24. Agora só falta não perder por mais de três golos em Munique para ser primeiro classificado. E isto porque o Bayern sofreu mas bateu em Bruxelas o Anderlecht com golos de Lewandowski e Tolisso.

O Atlético de Madrid dificilmente se qualificará, mas ontem manteve a esperança ao bater a Roma por 2-0, com golos dos franceses Griezmann e Gameiro. Na última jornada, os colchoneros necessitam de vencer o Chelsea e esperar um milagre, ou seja que o Qarabag derrote a Roma em ... Roma. O Chelsea apurou-se ontem ao golear no Azerbaijão (4-0) mas necessita de bater o Atlético de Madrid para ficar no lugar cimeiro pois perde no confronto direto com a Roma.

Em Turim, em encontro do grupo do Sporting, o Barcelona, com Nelson Semedo em campo, começou com Messi no banco, e alcançou o seu objetivo; não perdeu e, assim, já sabe que será primeiro... e isso pode ser bom para o Sporting, que vai a Camp Nou na última ronda.