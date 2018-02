Pub

Com este resultado, os red devils, que se mantêm no segundo posto, ficaram a 16 pontos do Manchester City, que no sábado goleou o Leicester, por 5-1.

O Manchester United, treinado por José Mourinho, foi este domingo derrotado, pelo Newcastle, por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da liga inglesa, e ficou ainda mais longe do líder Manchester City.

Matt Richie marcou o único golo da partida, aos 65 minutos, naquele que foi o seu 41.º remate na liga inglesa desta temporada, facto que fazia dele o jogador com mais tentativas sem qualquer golo no campeonato.

A quatro pontos do Manchester United está o Tottenham e a cinco o Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões e que ainda este domingo joga com o Southampton.

O Newcastle subiu a 13.º e deixou a zona de despromoção, tal como Huddersfield, que no primeiro jogo do dia venceu em casa o Bournemouth, por 4-1.

Alex Pritchard (07 minutos), Steve Mounie (27 e 66) e Rajiv van La Parra (90+5), de grande penalidade, marcaram os golos do Huddersfield, que ainda pode, contudo, voltar, se o Southampton vencer o Liverpool, com Junior Stanislas (13) ainda a empatar para o Bournemouth.