Lukaku e Matic marcaram este sábado os golos que apuraram os red devils para a próxima fase da prova rainha do futebol inglês. Tottenham também está nas meias-finais, após bater Swansea de Carlos Carvalhal

O Manchester United de José Mourinho carimbou este sábado o apuramento para as meias-finais da Taça de Inglaterra, ao receber e vencer o primodivisionário Brighton & Hove Albion por 2-0.

Os red devils começaram a construir a vitória na primeira parte, através de um golo de Romelu Lukaku aos 37 minutos. Já na reta final do encontro, o antigo médio benfiquista Matic sentenciou o resultado (83').

Ao início da tarde, o Tottenham venceu no terreno do Swansea City de Carlos Carvalhal por 3-0, com golos de Eriksen (11' e 62') e Lamela (45').

Este domingo, o surprendente Wigan (terceiro escalão) vai receber o Southampton de Cédric Soares ao início da tarde (13.30). Horas depois, Leicester e Chelsea vão medir forças no terreno da equipa de Adrien Silva.