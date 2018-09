Manchester United confirma contratação de Diogo Dalot

O lateral português Diogo Dalot, de 19 anos, vai jogar na próxima época no Manchester United, confirmou o clube inglês no Twitter e no site.

É o quinto português a representar o Manchester United, depois de Ronaldo, Nani, Bebé e Joel Pereira, mas o primeiro desde que José Mourinho é treinador dos red devils.

O Manchester United contratou o jogador, num contrato de cinco anos com opção de mais outro, por 22 milhões de euros.

A SAD azul e branca confirmou o "acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Diogo Dalot pelo valor de 22 milhões de euros", em comunicado enviado à CMVM.

"Diogo é um jovem defesa extremamente talentoso com todas as qualidades para se tornar rapidamente num grande jogador para este clube. Tem todos os atributos de que um lateral precisa: físico, inteligência tática e qualidade técnica, combinando isto com a mentalidade da formação do FC Porto que prepara os jogadores para a maturidade que precisam a um nível profissional", disse Mourinho, segundo o comunicado no site do clube.

"Com a sua idade é o melhor lateral da Europa e todos acreditamos que tem um futuro brilhante à sua frente no Manchester United", referiu ainda o treinador português.

Por seu lado, Diogo Dalot mostra-se entusiasmado pela oportunidade e agradece aos dragões: "Chegar ao Manchester United é uma oportunidade inacreditável para mim. Crescei no FC Porto e estou muito agradecido por tudo o que fizeram por mim, mas a hipótese de vir para o maior clube do mundo é algo que não posso rejeitar. Estou entusiasmado para trabalhar com José Mourinho e aprender tudo o que puder de um treinador com tanto sucesso. Quero muito jogar com os jogador fantásticos do plantel".