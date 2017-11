Pub

O Manchester City manteve hoje as distâncias na liderança do campeonato inglês de futebol ao vencer no terreno do Huddersfield por 2-1, em jogo da 13.ª jornada.

A equipa da casa viu-se em vantagem aos 45+1 minutos, após autogolo de Nicolás Otamendi, mas a equipa comandada por Pep Guardiola, que deixou o português Bernardo Silva no banco, inverteu o resultado na segunda parte, com golos de Sergio Agüero, de grande penalidade, aos 47, e Raheem Sterling, aos 84.

O Manchester City segue assim isolado na liderança da liga inglesa de futebol, com 37 pontos, mais oito do que o Manchester United, comandado por José Mourinho, que na véspera bateu o Brighton por 1-0. O Huddersfield segue em 11.º, com 15 pontos.

Mais longe dos 'citizens' ficaram o Chelsea (3.º, com 26) e o Liverpool (6.º, com 23), após o empate de sábado (1-1), bem como Tottenham (5.º com 24), que também não foi além de uma igualdade com o West Bromwich (1-1).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Já o Arsenal, aproveitou os deslizes alheios, mas só aos 90+2 minutos conseguiu desfazer o 'nulo' no reduto do Burnley, através do chileno Alexis Sánchez, na conversão de uma grande penalidade pelo.

A equipa londrina sobe assim ao quarto lugar, com 25 pontos, enquanto o Burnley segue em sétimo, com 22.

Noutro jogo da 13.ª jornada, o Southampton impôs-se em casa por 4-1 ao Everton, com o português Cédric Soares em campo, subindo ao 10.º lugar, com 13 pontos, enquanto a equipa visitante permanece em 16.º, com 13.