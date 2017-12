Pub

17.ª vitória consecutiva da formação de Guardiola, desta vez foi o Bournemouth a ser goleado (0-4). Equipa treinada pelo português vai no quarto desaire consecutivo e quinto dos últimos seis encontros

O passeio triunfal do Manchester City continua sem grandes sobressaltos. Neste momento tem 14 pontos de vantagem sobre o segundo classificado Manchester United que só joga na noite deste sábado frente ao Leicester.



A vítima natalícia dá pelo nome de Bournemouth, antepenúltimo da tabela, que não resistiu mais do que 27 minutos. Aguero, com dois golos, Sterling e e ex-portista Danilo materializaram o ascendente do líder da classificação.



Menos bem está o Watford de Marco Silva que perdeu no terreno do recém-promovido Brighton por 1-0, golo de Gross. Este foi o quarte desaire consecutivo do Watford e o quinto nos últimos seis encontros do campeonato. Ainda assim, o Watfrord está num tranquilo 10.º lugar.

Arsenal 3 - 3 Liverpool



Everton 0 - 0 Chelsea

Brighton 1 - 0 Watford

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Manchester City 4 - 0 Bournemouth

Southampton 1 - 1 Huddersfield

Stoke 3 - 1 West Brom

Swansea 1 - 1 Crystal Palace

West Ham 2 - 3 Newcastle



Ainda se vão jogar o Burnley-Tottenham (17.30) e o Leicester-Manchester United (19.45).