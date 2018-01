Pub

O clube inglês pagou a cláusula de rescisão do defesa-central do Athletic Bilbau

O Manchester City garantiu esta segunda-feira a contratação do defesa-central francês Aymeric Laporte, de 23 anos, tendo pago os 65 milhões de euros que constavam da cláusula de rescisão do jogador com o Athletic Bilbau.

Os responsáveis pelo líder da Premier League fizeram o pagamento na sede da Liga espanhola e assumem ainda o pagamento de um milhão de euros por conta do mecanismo de solidariedade. O jogador, que não tem qualquer internacionalização pela França, deverá ser apresentado esta terça-feira, devendo de imediato começar a treinar às ordens de Pep Guardiola.