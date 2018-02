Pub

O avançado argentino Sergio Agüero marcou quatro golos na goleada do Manchester City na receção ao Leicester, por 5-1, que permitiu aos 'citizens' consolidar a liderança da Liga inglesa

Depois de ter chegado ao intervalo empatado 1-1, na sequência dos golos de Raheem Sterling, para os anfitriões, aos três minutos, e de Jamie Vardy, aos 24, para os visitantes, Agüero 'abriu o livro' na segunda parte, selando, sozinho, a goleada, com tentos aos 48, 53, 77 e 90.

Se Agüero foi o 'marcador de serviço', o médio belga Kevin De Bruyne também contribuiu decisivamente para o triunfo robusto da equipa de Manchester, ao fazer as assistências para os três primeiros golos, num jogo em que o avançado português Bernardo Silva foi totalista.

O City aumentou para 16 pontos a vantagem no topo da classificação sobre o rival citadino Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, que joga no domingo no estádio do Newcastle, 17.º classificado e primeira equipa acima da zona de despromoção.

Com o 'póquer' obtido hoje, Agüero aumentou para 21 golos o pecúlio no campeonato inglês, igualando o registo do egípcio Mohamed Salah (Liverpool), ambos com apenas menos dois remates certeiros do que Harry Kane, líder dos melhores marcadores, com 23.

O avançado do Tottenham tinha sido decisivo, horas antes, para a vitória por 1-0 na receção ao Arsenal, que lançou os 'spurs' para o terceiro lugar provisório, permitindo-lhes ultrapassar o Liverpool e o Chelsea, quarto e quinto classificados, respetivamente, que têm menos um jogo realizado.

A superioridade do Tottenham durante grande parte do encontro foi premiada já depois do intervalo, aos 49 minutos, quando Kane concretizou o 23.º golo no campeonato, concluindo com um desvio certeiro de cabeça o cruzamento do defesa galês Ben Davies.

Enquanto os 'spurs' deram um passo importante com vista ao objetivo de terminarem num dos postos de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, o Arsenal atrasou-se nessa 'batalha', mantendo-se no sexto lugar, o primeiro que não permite a qualificação para qualquer competição europeia.

Também hoje, o Swansea, treinado pelo português Carlos Carvalhal, consegui afastar-se da zona de despromoção, ao vencer por 1-0 na receção ao Burnley, graças a um golo tardio do médio sul-coreano Ki Sung-Yueng, aos 81 minutos.

O português João Mário, emprestado pelo Inter Milão, foi titular no meio-campo do West Ham, tendo sido substituído aos 77 minutos, imediatamente antes de a sua equipa ter fechado a contagem a seu favor em 2-0.

O Everton subiu ao nono lugar, graças à vitória por 3-1 na receção ao Crystal Palace, 14.º posicionado, numa partida em que a totalidade dos golos foram marcados durante a segunda parte.