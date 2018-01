Pub

Bernardo Silva fez a assistência para um dos golos da equipa de Guardiola

O Manchester City e o Chelsea garantiram este domingo o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.

A equipa de Pep Guardiola foi ao País de Gales vencer o Cardiff, do segundo escalão, por 2-0, tendo De Bruyne aberto o marcador logo aos oito minutos, com Sterling a aumentar a contagem a passe de Bernardo Silva ainda antes do intervalo. O internacional português ainda marcou um grande golo, mas foi anulado por alegado fora de jogo posicional de Leroy Sané.

No outro jogo do dia, o Chelsea não teve dificuldades em bater o Newcastle por 3-0, graças a dois golos de Batshuayi e um de Marcos Alonso.