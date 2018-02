Soccer Football - Premier League - Burnley vs Manchester City - Turf Moor, Burnley, Britain - February 3, 2018 Manchester City's Raheem Sterling misses a chance to score Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Pub

Citizens estiveram na frente do marcador, mas equipa da casa empatou (1-1) perto do fim

O Manchester City tropeçou esta tarde no terreno do Burnley, tendo empatado a um golo, com a formação da casa a empatar a partida perto do final.

O líder do campeonato inglês, com Bernardo Silva a titular, iniciou a partida a todo o gás e aos 22' o ex-FC Porto Danilo abriria o marcador com um grande golo. O Burnley, no entanto, nunca baixou os braço e não fosse Ederson, antigo guardião do Benfica, e o Manchester City poderia mesmo ter ido para o balneário a perder, tantas foram as ocasiões para a equipa da casa.

Na segunda parte o ritmo manteve-se, com o Burnley sempre mais por cima, mas o brasileiro Ederson mostrava-se em grande nível. O golo, esse, acabou por aparecer aos 82, com Gudmundsson a colocar alguma justiça no marcador.