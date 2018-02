Pub

Os três regressaram aos 18 convocados do treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, para a receção ao Benfica, jogo da 22.ª jornada da I Liga, que se disputa este sábado.

Os avançados Manafá e Pires, que ficaram de fora na última jornada por opção técnica, e Wellington, com problemas físicos, foram agora chamados pelo treinador algarvio para o encontro com o Benfica.

De fora das opções de Vítor Oliveira para o encontro com os encarnados ficaram Hebling, Ryuki, Ricardo Pessoa, André Clovis e Carlos Henriques, enquanto Jadson continua impedido por lesão.

Portimonense, 10.º classificado, com 24 pontos, e Benfica, segundo, com 50 defrontam-se no sábado, pelas 20:30, no Estádio Municipal de Portimão, em partida da 22.ª jornada da I Liga.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Léo.

- Defesas: Hackman, Rúben Fernandes, Felipe Macedo, Rafa Soares e Lucas.

- Médios: Fede Varela, Marcel, Pedro Sá, Ewerton, Tabata e Galeno.

- Avançados: Wellington, Fabrício, Pires, Manafá e Nakajima.