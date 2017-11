Pub

Piloto almadense, que ontem somou a terceira vitória consecutiva no Campeonato do Mundo, projeta-se como o maior vulto do desporto nacional extra-futebol. "Pode ser o nosso Ronaldo n.º2", aponta o diretor do IPAM, Daniel Sá

Mais do que uma next big thing do desporto português, ele já é uma estrela em ascensão acelerada - com potencial para se tornar o maior vulto extra-futebol do panorama nacional. Miguel Oliveira é o homem de quem se fala: ontem, alcançou o terceiro triunfo seguido no Mundial de Moto2, ganhando o Grande Prémio da Comunidade Valenciana e despedindo-se em beleza da época de 2017. "Sem dúvida, vamos continuar a ouvir falar muito dele", perspetiva o presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro "Pode ser o nosso Cristiano Ronaldo n.º2", aponta o diretor do diretor do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), Daniel Sá.

Gradualmente, Miguel Oliveira tem vindo a concretizar todas as promessas com que se estreou, em 2011, aos 16 anos, no Mundial de 125 cc (atual categoria de Moto3). Aos primeiros pontos (2011), pódio (2012), pole position (2013) e vitórias e vice-campeonato mundial (2015) em Moto3, seguiu-se uma afirmação mais rápida na categoria intermédia do Campeonato do Mundo de velocidade, onde chegou no ano passado. Regressado, esta época, à Red Bull KTM Ajo, o piloto de Almada colecionou vitórias (três), pódios (nove) e pole (duas) - nos 18 Grandes Prémios da temporada -, acabando no 3.º lugar do Mundial e projetando o nome além-fronteiras.

Quer isto dizer que Miguel Oliveira está em ascensão acelerada para se tornar uma das marcas desportivas mais valiosas do país? Daniel Sá acredita que sim. "Está ainda muito longe dos valores da marca Cristiano Ronaldo, que estimamos que valha mais de 100 milhões de euros, mas é alguém com enorme visibilidade e com um enormíssimo potencial", aponta, ao DN, o diretor do IPAM. "Extra-futebol, talvez só o tenista João Sousa. Se estivesse à porta do top20 ou do top10 mundial podia aproximar-se da visibilidade de Miguel Oliveira, que é muito maior em termos internacionais do que em Portugal (como o circuito não passa por cá e os portugueses são mais apaixonados pelas quatro do que pelas duas rodas..."), explica o especialista em marketing.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ora, segundo Daniel Sá, esse mediatismo - que não se compara com o dos atletas olímpicos, "que apenas têm visibilidade em épocas de grandes competições" - poderá ainda "chegar a outro patamar" se Miguel Oliveira subir entretanto à Moto GP (categoria máxima do motociclismo de velocidade). Manuel Marinheiro perspetiva o mesmo, frisando que o piloto almadense "merecia muito mais atenção do que tem recebido" até aqui, em Portugal.

O líder da Federação de Motociclismo de Portugal também vê o piloto da KTM com potencial para se tornar a maior estrela extra-futebol do desporto nacional (mesmo que, no passado recente, o país também tenha tido dois campeões mundiais de duas rodas -Helder Rodrigues e Paulo Gonçalves, em todo-o-terreno). "Miguel Oliveira tem todas as condições para isso", afirma Manuel Marinheiro, crente de que "no caso de se manter em Moto 2", o piloto português "pode lutar pelo título na próxima época".

Na verdade, este ano, no final de um campeonato extremamente regular - em que só por três ocasiões (França, Áustria e San Marino) falhou o top 8 - o piloto almadense, de 22 anos, já mostrou poder lutar sempre pelos primeiros lugares. E nas três últimas corridas da época chegou aos triunfos que há tanto tempo perseguia - numa série de três vitórias consecutivas (Austrália, Malásia e Comunidade Valenciana) como alcançara em 2015, na despedida da categoria de Moto2.

"Ansioso pelo ano que vem"

Ontem, em Valência (Espanha), Miguel Oliveira - que partira do 4.º lugar da grelha - deu mais uma prova de mestria: depois de ultrapassar o espanhol Álex Márquez [irmão mais novo de Marc Márquez, que revalidou o título de MotoGP], que saíra da pole, conseguiu também suplantar o italiano Franco Morbidelli [campeão de Moto2], e lançar-se para um triunfo confortável, com 2,154 segundos de vantagem. "Não foi fácil ultrapassar o Álex Márquez, mas assim que o consegui percebi que tinha ritmo para apanhar o Franco Morbidelli. Mantive-me calmo, apanhei-o e ultrapassei-o imediatamente. Depois foi pôr a cabeça baixa e construir uma distância", descreveu, no final, em declarações divulgadas pela sua assesoria de imprensa.

"Muito feliz por mais uma vitória", Miguel Oliveira ainda procurava, então, palavras para descrever este final de temporada "surreal", em que a KTM começou a somar as vitórias que há muito lhe escapavam (o português já tinha ficado a menos de um segundo da vitória na Alemanha e em Aragão). "Estas últimas três corridas foram incríveis para toda a equipa. Estamos muito confiantes para a próxima temporada", sublinhou.

Concluído o Mundial, a 67 pontos de Morbidelli (Kalex), que vai subir de categoria, é tempo de pensar em 2018 - com o português a "meter medo" à concorrência (como notava ontem o jornal espanhol As). "Estou ansioso por começar a preparar o ano que vem [os testes arrancam esta semana], para continuarmos fortes como acabámos este campeonato", afirmou Miguel Oliveira. Só assim pode continuar a sua ascensão em ritmo acelerado.