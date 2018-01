Adeptos do Sporting no Dragão Caixa esta quarta-feira

Pub

Cântico foi entoado esta quarta-feira durante jogo de hóquei em patins com o FC Porto no Dragão Caixa.

"Ai quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o car...". Foi este o cântico entoado pela claque sportinguista em pleno Dragão Caixa, numa alusão ao que aconteceu na segunda-feira durante o Estoril-FC Porto em futebol devido à alegada falta de segurança na bancada do Estádio António Coimbra da Mota onde estavam adeptos portistas.

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, já reagiu a este episódio, partilhando no Twitter um vídeo do momento com o comentário "Por falar em labregos...".

Em abril, também no Dragão Caixa, num jogo de andebol entre FC Porto e Benfica, os Super Dragões cantaram "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica", numa referência ao desastre aéreo que em novembro de 2016 vitimou 71 pessoas da comitiva do clube brasileiro.