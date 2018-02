Pub

A glória alcançada pela Seleção Nacional de Futsal na Eslovénia, com a vitória do Campeonato da Europa, teve transmissão na RTP1 e atingiu um share de 32,7%

A histórica conquista do Campeonato da Europa de Futsal pela Seleção Nacional, que superou a Espanha na final (3-2 no prolongamento), deixou novamente os portugueses contagiados pela emoção. A grande decisão, que teve lugar em Liubliana (Eslovénia) e que culminou com o triunfo merecido de Portugal, foi acompanhada, mais uma vez de forma bastante vibrante, pela televisão.

A final do Europeu deste sábado, transmitida pela RTP1, onde a Equipa das Quinas fez história ao conquistar o troféu pela primeira vez, foi vista por uma média de 1,5 milhões de espectadores, alcançando 32,7% de share, de acordo com dados da GFK, empresa que mede o mercado de televisão em Portugal.

O jogo foi mesmo o programa mais visto do dia, chegando a ser seguindo, em certos momentos do encontro, por 2 milhões de pessoas. A transmissão da final foi líder de audiência do primeiro ao último minuto do encontro.